Сильный ветер, туман и гололед ожидаются в ряде регионов Казахстана

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Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в воскресенье, 3 апреля, в ряде регионов Казахстана. Штормовые предупреждения связаны в основном с сильным ветром, туманом и гололедом. Информация опубликована на официальном сайте "Казгидромета".

Так, 3 апреля на востоке Атырауской области ожидается ветер, порывы 15-20 м/с.

Днем в воскресенье на севере Мангистауской области возможна гроза. На западе, севере, востоке области - пыльная буря. Ветер 15-20, порывы 23 м/с.

В Актюбинской области ветер днем на западе и юге региона может достигать 15 м/с.

Ночью и утром на юге Акмолинской области может быть туман, гололед. Ветер на западе, севере и востоке региона, порывы 15-20 м/с.

На севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер на западе и юго-востоке региона 15-20, порывы 23 м/с.

На севере Костанайской области возможны туман и гололед. Ветер на западе и севере региона 15-20 м/с.

Ночью 3 апреля на большей части Северо-Казахстанской области прогнозируются осадки (дождь, снег). На севере региона ожидаются туман и гололед. Ветер на западе 15-20 м/с.

Днем 3, сутки 4-5 апреля на юго-западе, северо-востоке и в горных районах Жамбылской области возможен ветер 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963249-silnyy-veter-tuman-i-gololed-ozhidayutsya-v-ryade-regionov-kazahstana/