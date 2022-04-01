До 25 градусов тепла ожидается в выходные в Казахстане
В предстоящие выходные дни практически на всей территории Казахстана ожидается повышение температуры воздуха, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".
По данным метеорологов, на грядущих выходных с запада вновь начнет смещаться очередной Атлантический циклон. Он может стать причиной прохождения осадков, преимущественно в виде дождя, и усиления ветра на западе и севере страны, объяснили специалисты.
На остальной же части республики под влиянием поля повышенного давления сохранится погода без осадков.
Тем не менее, с выносом теплых воздушных масс из районов Ирана, практически на всей территории Казахстана можно ждать повышения температуры воздуха:
- на западе до +15…+23 градусов;
- на севере, в центре и на востоке страны до +8…+18 градусов;
- на юге Казахстана до +17…+25 градусов.
Ранее метеорологи рассказали, какая погода ожидается на территории Казахстана в апреле.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963124-do-25-gradusov-tepla-ozhidaetsya-v-vyhodnye-v-kazahstane/