До 25 градусов тепла ожидается в выходные в Казахстане

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В предстоящие выходные дни практически на всей территории Казахстана ожидается повышение температуры воздуха, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

По данным метеорологов, на грядущих выходных с запада вновь начнет смещаться очередной Атлантический циклон. Он может стать причиной прохождения осадков, преимущественно в виде дождя, и усиления ветра на западе и севере страны, объяснили специалисты.

На остальной же части республики под влиянием поля повышенного давления сохранится погода без осадков.

Тем не менее, с выносом теплых воздушных масс из районов Ирана, практически на всей территории Казахстана можно ждать повышения температуры воздуха:

на западе до +15…+23 градусов;

до +15…+23 градусов; на севере, в центре и на востоке страны до +8…+18 градусов;

страны до +8…+18 градусов; на юге Казахстана до +17…+25 градусов.

Ранее метеорологи рассказали, какая погода ожидается на территории Казахстана в апреле.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963124-do-25-gradusov-tepla-ozhidaetsya-v-vyhodnye-v-kazahstane/