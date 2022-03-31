Какой будет погода в апреле в Казахстане, рассказали синоптики

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В апреле продолжительность дня увеличится, снег на большей части Казахстана растает, а среднесуточная температура воздуха на севере страны поднимется, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Синоптики сообщают, что в начале апреля весна вступит в свои права даже в северных регионах Казахстана, там ожидается значительное потепление и погода без осадков.

На западе страны, с влиянием циклона из районов Черного моря, пройдут дожди с порывистым ветром. Но уже с середины первой декады циклон, перемещаясь в восточном направлении, обусловит неустойчивый характер погоды на остальной территории республики.

Возможны осадки, преимущественно в северных регионах, а в южных регионах прогнозируются грозовые дожди. На большей части страны ожидаются туманы, гололедные явления и усиление ветра с порывами 15-20 м/с, в отдельные дни до 23-28 м/с.

В начале первой декады апреля потеплеет:

на западе республики ночью от +1...+9°С до +3...+12°С, днем от +7...+15°С до +15...+22°С;

республики ночью от +1...+9°С до +3...+12°С, днем от +7...+15°С до +15...+22°С; на севере, северо-западе, востоке Казахстана ночью от -5...+3°С до 0...+7°С, днем от +2...+10°С до +5...+13°С;

ночью от -5...+3°С до 0...+7°С, днем от +2...+10°С до +5...+13°С; в центре страны ночью от 0...-5°С до +2...+7°С, днем от +6...+11°С до +13...+18°С.

В середине первой декады апреля, с влиянием антициклона, ожидается кратковременное понижение температуры воздуха на западе, северо-западе и севере страны, сообщают синоптики. Температура понизится ночью до -5...+3°С, а днем до +3...+10°С.

Однако, отмечается, что в южных и юго-восточных регионах республики в течение первой декады ожидается повышение ночных температур воздуха ночью до +8...+13°С, дневные же температуры воздуха будут колебаться днем от +15...+23°С до +20...+28°С.

Также сообщается, что во второй и третьей декадах апреля на территорию Казахстана довольно часто будут поступать теплые воздушные массы из районов Ирана и Средней Азии. Они принесут с собой повышенный фон температуры: в северной половине днем +15...+23°С, в южной +28...+35°С.

Тем не менее, в западных регионах и в северной половине страны, с прохождением атмосферных фронтов, прогнозируется неустойчивый характер погоды. Ожидаются осадки в виде дождя с переходом в снег, а также вероятны метели, туманы, гололед и порывистый ветер до 28 м/с.

В южной половине Казахстана в отдельные дни также могут быть осадки, преимущественно в виде дождя. В горных и предгорных районах при понижении температуры воздуха возможен снег.

Метеорологи отмечают, что такие явления как гроза, град, пыльные бури характерны для апреля.

В середине весны не исключены и относительно холодные дни, подчеркивают синоптики. При притоках холодных воздушных масс, в северных, центральных и восточных регионах республики столбики термометров могут опуститься ночью до 0...-9°С, днем до +3...+8°С, в южных регионах и на западе страны ночью до -5...+7°С, днем до +10...+15°С.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963032-kakoy-budet-pogoda-v-aprele-rasskazali-sinoptiki/