Жители Бесагаша пришли с требованиями к акимату в Талгаре (видео)

Кадр из видео: instagram.com/kris_p_talgar

Жители села Бесагаш с плакатами пришли к акимату Талгарского района. Люди потребовали остановки строительства многоэтажного дома. Ситуацию прокомментировали в акимате Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с сельчанами опубликовали в соцсетях. На кадрах группа мужчин и женщин возле акимата Талгарского района с плакатами "Защите наши права", "Застройщику государство не указ" и другими.

Люди говорят, что в Бесагаше возводится 9-этажный жилой дом, строительство которого, по их мнению, идет с грубыми нарушениями. Застройщик якобы не берет в учет близость грунтовых вод, что в итоге может привести к развалу высотки и, возможно, трагедии.

Судя по видео, гражданам удалось встретиться с главой Талгарского района Кайдаром Абдихановым.

Между тем ситуацию прокомментировали в акимате Алматинской области.

"Мы в курсе происходящего. Сегодня после обеда, к часам трем, с активистами будет организована встреча, которая пройдет в здании районного акимата.

Мероприятие состоится с участием руководства акимата и отдела архитектуры и строительства. Думаю, что на встрече стороны придут к какому-нибудь окончательному решению, которое всех удовлетворит", - сообщил пресс-секретарь акима Алматинской области Руслан Ербота.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963119-zhiteli-besagasha-prishli-s-trebovaniyami-k-akimatu-v-talgare-video/