Краснокнижного тюленя спасли в Актау (видео)

Спасенный тюлень. Кадр из видео: Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя

Двухлетнюю самку тюленя спасли в Актау 30 марта. Она прошла лечение в единственном на северном Каспии специализированном центре изучения и реабилитации каспийского тюленя, после чего животное выпустили в море, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу учреждения.

О нуждавшемся в помощи тюлене в центр сообщили жители Актау. Сотрудники центра выехали на место, где обнаружили изможденное животное. Ему оказали первую помощь на месте, после чего доставили в центр для комплексного осмотра и лечения.

"При первичном осмотре выяснилось, что тюлень не имеет серьезных повреждений, переломов и других значительных травм. Однако животное было сильно ослаблено, также имелось воспалительное заболевание глаз.

Сотрудниками нашего центра было проведено комплексное обследование эндемика Каспия и определена программа реабилитации, также произведен забор биологических проб (шерсть, кровь, материалы слизистых оболочек носа, глаз и др.) для дальнейших лабораторных исследований",- рассказала эколог, председатель ученого совета Центра изучения и реабилитации каспийского тюленя Асель Тасмагамбетова.

Отмечается, что с момента создания Центра изучения и реабилитации каспийского тюленя в 2019 году на наличие травм было обследовано и спасено 36 тюленей.

Ранее сообщалось, что тюленя, отдыхавшего на мелководье Каспийского моря, сняли на видео в пригороде Актау.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963109-krasnoknizhnogo-tyulenya-spasli-v-aktau-video/