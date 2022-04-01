Отдыхающего на мелководье Каспия тюленя сняли на видео в Актау

Тюлень на мелководье в пригороде Актау. Кадр из видео: lada.kz

Житель Актау снял на видео тюленя, отдыхавшего на мелководье Каспийского моря. Местные жители обеспокоились, решив, что животное может нуждаться в помощи, однако тюлень, поплавав на мелководье, уплыл вдаль.

Видео, на котором запечатлен тюлень, плавающий у берега в пригороде Актау, прислали в редакцию издания Lada.kz.

Как рассказали в редакции, увидев ролик, журналисты решили организовать спасение тюленя. Но автор видео сообщил, что в этом нет необходимости - млекопитающее не нуждалось в помощи. Поплавав немного вдоль побережья, тюлень погрелся на солнце и вновь уплыл в глубину.

Отметим, что волнение горожан понятно - летом 2020 года отдыхавшие на пляже люди забили палками тюленя, приплывшего к берегу. Полиция возбудила по данному факту дело о жестоком обращении с животными, но позже закрыла его из-за отсутствия состава преступления.

На инцидент обратил внимание и глава государства. Касым-Жомарт Токаев назвал такое отношение к животным дикостью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1963050-otdyhayuschego-na-melkovode-kaspiya-tyulenya-snyali-na-video-v-aktau/