Видео с "перестрелкой в Алматы" прокомментировали в полиции

Кадр из видео: Telegram-канал Kris_p_almaty | Kazpress.kz

В социальных сетях распространяется сообщение, что минувшей ночью в Алматы якобы произошла перестрелка - паблики публикуют кадры, на которых видно скопление полицейских авто в верхней части города. Ситуацию разъяснили в Департаменте полиции Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Несколько видеороликов опубликовал Telegram-канал Kris_p_almaty | Kazpress.kz.

На опубликованных кадрах видно, что проезжая часть улицы перекрыта автозаками и полицейскими авто.

"Сегодня ночью была перестрелка на Сатпаева - Назарбаева с участием "Лексуса 570". Подробности уточняются", - говорится в подписи к одному из роликов.

Однако в пресс-службе Департамента полиции Алматы объяснили, что на данном участке проводился следственный эксперимент.

"Департамент полиции города Алматы сообщает, что на указанном участке в рамках расследования уголовного дела проводился следственный эксперимент.

Просим граждан не поддаваться панике и руководствоваться лишь официальной информацией", - сообщили в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963073-video-s-perestrelkoy-v-almaty-prokommentirovali-v-politsii/