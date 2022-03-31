Вместе с Алматы сообщения о бомбах получили объекты в Нур-Султане и Караганде

Кинологи с поисковыми собаками. Кадр из видео: Telegram-канал "Выход к правде"

Сообщения о бомбах, заложенных в зданиях, сегодня получили не только алматинские полицейские, но и их коллеги из Нур-Султана и Караганды - правоохранители проводят проверки, посетителей объектов эвакуировали, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в Департаменте полиции Нур-Султана, анонимные сообщения о бомбах были отправлены на электронные почты ТРЦ и автосалонов.

"Сегодня в полицию на канал 102 поступило несколько вызовов о том, что на электронный почтовый адрес двух автосалонов, а также на адреса двух ТРЦ с электронного адреса осуществлена рассылка письма с угрозами о якобы заложенных взрывных устройствах.

В настоящее время экстренные службы города занимаются проверкой объектов", - говорится в сообщении столичного ДП.

В полиции напомнили, что заведомо ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве влечет уголовную ответственность.

"Просим граждан не создавать панику и отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям", - добавили в ведомстве.

В ДП Карагандинской области рассказали, что анонимное сообщение о бомбе в здании автоЦОНа, расположенного по улице Муканова (Караганда), поступило на пульт 102 сегодня, 31 марта, в 9:00.

"Оперативным дежурным ДП Карагандинской области на место направлены все экстренные службы города. Из здания был эвакуирован 31 человек. Здание осмотрено саперами, взрывное устройство не обнаружено.

Начато досудебное расследование по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия по установлению личности звонившего", - уточнили в департаменте.

Напомним, сегодня в Алматы "заминировали" аэропорт, два торговых дома, три банка и одно учебное заведение. Персонал и посетителей всех объектов эвакуировали, здания проверили саперы. К этому часу проверены все три банка, ни в одном из них взрывных устройств не нашли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962970-vmeste-s-almaty-soobscheniya-o-bombe-rasprostranili-esche-v-dvuh-gorodah/