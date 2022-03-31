Четыре участка дороги закрыли в трех областях Казахстана
Участки автодорог закрыли в Акмолинской, Карагандинской и Костанайской областях. Об этом сообщил Национальный оператор автомобильных дорог Казахстана "ҚазАвтоЖол" в своем официальном Instagram-аккаунте.
Сообщается, что всего было закрыто четыре участка трассы на автодороге "Жезказган – Петропавловск" в трех регионах Казахстана.
В Акмолинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта с 377 по 440 километр автодороги. Этот участок проходит от границы с Костанайской областью до города Державинск.
В Карагандинской области дорога закрыта со 142 по 252 километр – участок от поселка Сарлык до границы Костанайской области.
Также сообщается, что продолжают оставаться закрытыми два участка автодороги "Жезказган – Петропавловск" в Костанайской области:
- с 252 по 340 километр – участок от границы Карагандинской области до города Аркалык;
- с 340 по 377 километр – от города Аркалык до границы Акмолинской области.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962911-chetyre-uchastka-dorogi-zakryli-v-treh-oblastyah-kazahstana/