Четыре участка дороги закрыли в трех областях Казахстана

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Участки автодорог закрыли в Акмолинской, Карагандинской и Костанайской областях. Об этом сообщил Национальный оператор автомобильных дорог Казахстана "ҚазАвтоЖол" в своем официальном Instagram-аккаунте.

Сообщается, что всего было закрыто четыре участка трассы на автодороге "Жезказган – Петропавловск" в трех регионах Казахстана.

В Акмолинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта с 377 по 440 километр автодороги. Этот участок проходит от границы с Костанайской областью до города Державинск.

В Карагандинской области дорога закрыта со 142 по 252 километр – участок от поселка Сарлык до границы Костанайской области.

Также сообщается, что продолжают оставаться закрытыми два участка автодороги "Жезказган – Петропавловск" в Костанайской области:

с 252 по 340 километр – участок от границы Карагандинской области до города Аркалык;

с 340 по 377 километр – от города Аркалык до границы Акмолинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962911-chetyre-uchastka-dorogi-zakryli-v-treh-oblastyah-kazahstana/