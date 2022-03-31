Жительница Шымкента пытается вернуть своих детей, которых забрал бывший муж

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В Шымкенте врач-эпидемиолог Жанат Тажиева судится с бывшим мужем. Женщина намерена забрать детей, которых не видела уже больше трех месяцев. По ее словам, в семье были скандалы и побои, поэтому она подала на развод, передает Otyrar.kz.

Жанат Тажиева говорит, что в их семье были побои, измены, скандалы и преследование, поэтому она решила развестись.

Поначалу двое сыновей жили с ней, но через два года бывший супруг забрал детей через суд. Хотя до этого, утверждает мать, он о них даже не вспоминал.

"Если почитать его заявление, то я не даю ему детей, он не видит их. А он якобы хочет с ними жить и так далее. Но такого ничего не было. Доказать я это могу, периодически дети у него были.

Судья ни на что внимания не обратила, даже на то, что он преследовал меня. Мы показали мое защитное предписание. Судья не учла это и вынесла решение, что дети хотят жить с отцом", - рассказывает жительница Шымкента.

Адвокат женщины Евгений Карпов отметил, что вывод суд сделал на основании заключения психологов, которые менялись трижды.

Уже три месяца Жанат не видела детей, общается с сыновьями по видеозвонку. Апелляцию межрайонный суд отклонил.

"Специализированным судом Шымкента по делам несовершеннолетних 15 декабря 2021 года было вынесено решение об определении места жительства двоих несовершеннолетних детей. В течение месяца его можно было обжаловать, однако в свете январских событий Тажиева не успела этого сделать.

Поэтому суд счел причины пропуска уважительными и восстановил срок для подачи апелляции. В настоящее время дело будет направлено в ювенальный суд", - сообщила судья судебной коллегии по гражданским делам Аида Чокморова.

Бывший муж и его адвокат отказались комментировать ситуацию. Между тем Жанат Тажиева не намерена сдаваться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962895-zhitelnitsa-shymkenta-pytaetsya-vernut-svoih-detey-kotoryh-zabral-byvshiy-muzh/