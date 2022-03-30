Депутаты предложили разрешить автошколам принимать экзамены на водительские права

Иллюстративное фото: pexels.com

Депутат Гани Хамзин на пленарном заседании палаты предложил разрешить владельцам автошкол, имеющим автодром или готовым его построить, оказывать услуги по сдаче практических экзаменов на выдачу водительского удостоверения, передает корреспондент NUR.KZ.

Свой депутатский запрос Хамзин адресовал министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдату Мусину.

"По последним данным, 8,5 млн граждан проживают в областных центрах и городах республиканского значения. Это люди, которые имеют доступ к СпецЦОНам в городах, в которых они проживают. Остальные 10,5 млн человек вынуждены ездить в областные центры для получения услуги", – отметил мажилисмен.

Между тем, депутат подчеркнул, что ежегодно сотни тысяч казахстанцев достигают 18-летнего возраста и получают право на вождение автомобиля.

Тем не менее, у жителей регионов возникают трудности с получением водительского удостоверения, заявил Хамзин. Так, например, молодой человек, проживающий в Урджаре, должен проехать 480 километров до Усть-Каменогорска, чтобы сдать экзамен на права.

"Если он приезжает рано утром, сдает практический и теоретический экзамены, он может получить документ до конца текущего дня. Но для этого ему необходимо выехать из Урджара накануне и проехать на такси не менее 8 часов.

Затем необходимо будет снять гостиницу или квартиру хотя бы на две ночи. Этого будет достаточно, если кандидату повезет, и он сдаст экзамен сразу. А если не сможет сдать, то через неделю ему надо будет повторить.

Такая ситуация касается не только ВКО, но и других регионов. Например, жителям Туркестанской области приходится ездить в Шымкент и Алматы, так как нет сертифицированного автодрома.

Буквально на днях в соцсетях мы видели, как граждане, приехавшие сдавать на водительские права, перепрыгивали через забор СпецЦОНа. Это не столько оказание услуги, сколько издевательство и унижение", – объяснил парламентарий.

В этой связи Хамзин попросил открыть не менее трех-четырех межрайонных СпецЦОНов в каждой области, с учетом плотности населения, расстояния от населенных пунктов и доступности для жителей.

"Предлагаем предоставить предпринимателям, имеющим автодром или готовым его построить, возможности оказания услуг по сдаче практических экзаменов на выдачу водительского удостоверения", – подчеркнул депутат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962813-deputaty-predlozhili-razreshit-avtoshkolam-prinimat-ekzameny-na-voditelskie-prava/