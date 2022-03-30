Аймагамбетов высказался о возможном сокращении школьных каникул

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Глава Министерства образования и науки Казахстана в кулуарах мажилиса прокомментировал предложение сократить каникулы школьникам, передает корреспондент NUR.KZ.

Асхат Аймагамбетов сообщил, что решение о сокращении каникул не может быть принято в одночасье: для этого требуется тщательный анализ всех плюсов и минусов.

"Здесь (в сокращении сроков школьных каникул – прим.ред.) есть как плюсы, так и минусы. Но мы понимаем аргументы тех, кто возражает, здесь должен быть всегда научный подход.

Мы должны смотреть не с точки зрения министерства, управления образования, учителя или родителя, а с научной точки зрения – как это эффективнее для ребенка. Если мы посмотрим с точки зрения ребенка, его будущего и эффективности, здесь появляется другая картина", – пояснил министр.

По его словам, сейчас ведомством проводится соответствующее исследование для того, чтобы прийти к единому мнению по этому вопросу с точки зрения науки, психологии и методологии.

"Обязательно скажем о результатах, и предварительно будем обсуждать вместе с коллегами этот вопрос. Кулуарные решения в тиши кабинетов никто принимать не собирается", – заверил глава МОН РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962786-aymagambetov-vyskazalsya-o-vozmozhnom-sokraschenii-shkolnyh-kanikul/