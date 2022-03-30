В Минтруда придумали, как вывести из тени фрилансеров в Казахстане

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Вице-министр труда и соцзащиты населения РК Ержан Биржанов на брифинге в СЦК сообщил, что на сегодня только в сфере услуг занято почти 900 тысяч работающих казахстанцев. Часть из них, по его словам, оказывают услуги вне закона, передает корреспондент NUR.KZ.

Биржанов сообщил, что сейчас тестируется программный продукт "Платформенная занятость". Запуск приложения планируется в октябре-ноябре этого года.

"Лица, которые оказывают услуги, допустим, по уборке дома, охране дома, доставке продуктов, могут зарегистрироваться в этом приложении и найти заказы.

Плюс приложения в том, что в нем предусматривается некий усеченный договор, где предусматриваются права и обязанности сторон, защита трудовых прав исполнителя.

Это позволяет вывести часть лиц, которые находятся сейчас в тени, и в дальнейшем перевести на нормальный уровень предпринимательской среды, чтобы они могли легко зарегистрироваться и оплачивать налоги", – пояснил спикер.

Говоря о необходимости такого приложения, вице-министр сообщил, что на сегодня в сфере услуг занято почти 900 тысяч человек. Часть из них оказывают услуги вне закона, то есть оказывают разовые услуги и практически не защищены от заказчика.

Плюсом данного приложения является и то, что в нем будет разработана рейтинговая оценка. Заказчик, договариваясь об услугах через эту систему, сможет оставлять свои отзывы об исполнителе, что может служить ориентиром и для других пользователей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962772-v-mintruda-pridumali-kak-vyvesti-iz-teni-frilanserov-v-kazahstane/