Фото: facebook.com/up.kyzylorda

Пропавшую в Кызылорде 17-летнюю девушку нашли в Алматы. Заявление в правоохранительные органы поступило 25 марта, после чего стражи порядка приступили к розыскным мероприятиям. Об этом сообщает городское управление полиции на своей официальной странице в Facebook.

По информации ведомства, 25 марта в УП Кызылорды зарегистрировано сообщение о том, что 17-летняя девушка вышла из дома в неизвестном направлении и не вернулась.

Силами стражей порядка и родственников молодая горожанка в результате поисково-розыскных мероприятий найдена в Алматы.

Правоохранители выехали в рабочую командировку в южную столицу для доставления девушки в родной город и передачи родителям.

Напомним, ранее сообщалось, что 21 марта около 20.00 часов 17-летняя жительница Кызылорды вышла из дома и исчезла. Полицейские обратились к общественности с просьбой сообщить любую информацию о ее местонахождении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962710-propavshuyu-v-kyzylorde-17-letnyuyu-devushku-nashli/