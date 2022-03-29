Памятник с черными усами удивил жителей ВКО

Фото: Любовь Кожевникова/Noks.kz

Жителей Восточно-Казахстанской области удивил памятник военному деятелю Василию Чапаеву с черными усами. Ситуацию разъяснили в сельскохозяйственном колледже села Чапаево, руководство которого следит за состоянием постамента и прилегающей территорией, передает Noks.kz.

На памятник обратил внимание житель района Алтай, находясь в селе Чапаево. Говорит, что, наверное, бюст покрасили в прошлом году.

"Вроде все как обычно, но что-то смущало. Я ведь только зимой понял, что же не так. На фоне белого снега в глаза стали бросаться усы: их выкрасили черной краской", - отметил житель Алтая.

Местные же говорят, что на черные усы особо внимания не обращали.

"Это для приезжих памятник является достопримечательностью, а мы-то с ним всю жизнь живем. Стоит и стоит себе, даже и не знаю, когда ему усы покрасили, правда, смешно", - улыбнулась сельчанка.

Издание сообщает, что в 1961 году в селе было образовано Чапаевское сельское профессионально-технического училище, а через 7 лет на территории учебного заведения установили бюст Василию Ивановичу Чапаеву.

На протяжении 54 лет за его состоянием следит руководство теперь уже сельскохозяйственного колледжа села Чапаево.

"Бюст красили студенты. Ребята посчитали, что памятник выглядит каким-то безликим, и, чтобы придать очертание лицу, покрасили усы в черный цвет. А что в этом такого? Во всяком случае, к нам по этому поводу с претензией никто не обращался. Мы много лет красим памятник серебристым цветом, вид его уже просто теряется", - прокомментировала ситуацию директор колледжа Светлана Преснецова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962635-pamyatnik-s-chernymi-usami-udivil-zhiteley-vko/