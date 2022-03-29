Подросток пропал при странных обстоятельствах в Костанае

Сергей Лукьянов. Фото: ДП Костанайской области

16-летний Сергей Лукьянов пропал при странных обстоятельствах в Костанае. 26 марта он ушел из дома и не вернулся. К его поискам подключились стражи порядка и волонтеры. Вещи подростка обнаружили на берегу реки, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

По информации волонтеров, 16-летний подросток 26 марта около 12 часов дня ушел из дома на учебу в лицей, но там так и не появился. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Был в синей куртке до колен, черной шапке, черных кроссовках, при себе имел черный рюкзак.

В департаменте полиции Костанайской области сообщили, что сейчас ведутся поиски без вести пропавшего несовершеннолетнего Сергея Лукьянова.

В них задействован личный состав городского управления полиции, сотрудники ДЧС, волонтеры. Заведено розыскное дело.

Кроме того, стражи порядка обнаружили вещи и сотовый телефон юноши на берегу реки Тобол в районе Корейского моста.

Полиция обратилась ко всем, кто располагает какой-либо информацией по поводу Сергея Лукьянова, с просьбой звонить по номеру 102.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962593-podrostok-propal-pri-strannyh-obstoyatelstvah-v-kostanae/