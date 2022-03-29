Дороги закрыли в трех областях Казахстана

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Участки некоторых дорог закрыли из-за непогоды в трех областях Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО" НК "КазАвтоЖол".

Сегодня утром ограничение движения для всех видов автотранспорта ввели на автодороге "Жезказган-Петропавловск" в Карагандинской области на участке от поселка Жезды до границы Костанайской области.

В Костанайской области из-за непогоды введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге "Жезказган-Петропавловск" на участке от границы Карагандинской области до Аркалыка.

В ЗКО из-за метели и ограниченной видимости в 11:10 введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге "Уральск-Таскала-граница РФ" на участке от поселка Таскала до границы Российской Федерации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962550-dorogi-zakryli-v-treh-oblastyah-kazahstana/