Появилась петиция с требованием отставки акима Уральска

Абат Шыныбеков. Фото: instagram.com/abat_shynybekov

Жители Уральска создали петицию в требованием отставки акима города Абата Шыныбекова. Документ подписали уже более 12 тысяч человек. По этому поводу высказались в акимате Западно-Казахстанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Петиция появилась 27 марта. В документе отмечено, что требуется собрать как минимум 25 тысяч подписей.

"Требуем отставки акима Уральска Абата Шыныбекова. Как только назначили акимом Абата Шыныбекова, город как будто остался без хозяина. Народ недоволен его работой, в городе дорожно-ремонтные работы ведутся очень ужасно, постоянные аварии, почти каждый месяц город оставался без воды. Очень много причин недовольства работой акима у большинства населения города", - отмечается в тексте.

По поводу петиции высказались в акимате Западно-Казахстанской области.

"На данный момент проголосовали свыше 12 тысяч человек. Из них петицию поддержали чуть больше 4 тысяч человек, свыше 8 тысяч респондентов высказались против. Акимов городов и областей назначают по согласованию с Администрацией президента РК", - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Напомним, Абат Шыныбеков был назначен акимом Уральска в августе 2019 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962524-poyavilas-petitsiya-s-trebovaniem-otstavki-akima-uralska/