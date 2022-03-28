Аким 50 раз поднял 40-килограммового барана на празднике в Алматинской области (видео)

Кадр из видео: instagram.com/talgar_akimat

Аким Белбулакского сельского округа Нурбол Досымбаев 50 раз поднял 40-килограммового барана на празднике в честь Наурыза, который прошел в селе Талдыбулак. Об этом сообщается на официальной странице акимата Талгарского района Алматинской области в Instagram.

Акима сельского округа не остановило даже то, что на нем была белая рубашка и чистый костюм.

После такого поступка Нурбола Досымбаева джигиты стали активнее принимать участие в национальном состязании кой котеру. Им нужно было с бараном на плечах сесть и встать несколько десятков раз.

Отмечается, что 34-летний Нурбол Досымбаев был избран акимом с помощью народного голосования. Он родился и вырос в селе Талдыбулак.

Пользователей восхитило видео.

"Молодец!", "Вот, что значит молодой аким, везде активный", "Аким нормальный вроде, не хан какой-то, судя по поведению!", "Красавчик, бауырым", - пишут комментаторы.

Напомним, ранее сообщалось, что житель Алматинской области устроил кокпар в честь рождения сына. Всадники выезжали на оживленную трассу. За это мужчину привлекли к административной ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962414-akim-50-raz-podnyal-40-kilogrammovogo-barana-na-prazdnike-v-almatinskoy-oblasti-video/