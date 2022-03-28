Кокпар в честь рождения сына устроили на трассе близ Алматы (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: соцсети

Близ Алматы всадники устроили кокпар на оживленной трассе. Организатор конных состязаний привлечен к административной ответственности, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Алматинской области.

Видео кокпара на трассе распространяется в соцсетях. На кадрах показаны десятки всадников, скачущих по оживленной дороге и препятствующих движению машин.

Как выяснилось, запись сделали 26 марта на автодороге Алматы-Жандосова в Карасайском районе.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что организатор мероприятия уже привлечен к ответственности.

"При проверке установлено, что всадники участвовали в кокпаре, организованном 34-летним жителем села Райымбек по случаю рождения сына. Выяснилось, что местные исполнительные органы не были уведомлены о проведении мероприятия, что в итоге привело к бесконтрольности и выходу его участников за пределы игрового поля.

С учетом выявленного правонарушения, организатор конных состязаний привлечен к ответственности по ст.434 КоАП РК (Мелкое хулиганство)", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1962366-kokpar-v-chest-rozhdeniya-syna-ustroili-na-trasse-bliz-almaty-video/