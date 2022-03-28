Токаев выразил соболезнования семье Батыра Казыбаева

Батыр Казыбаев. Фото: time.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил свои соболезнования родным и близким умершего журналиста Батыра Казыбаева. Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования, в связи с кончиной известного журналиста, медиаменеджера Батыра Казыбаева, его матери, видной писательнице и педагогу Орынше Карабалиной.

"Ваш сын, Батыр Какимжанович, плодотворно работал в сфере информации, он успешно реализовал ряд крупных медиапроектов.

Будучи основателем отечественных информационных порталов, радио- и телеканалов, он внес значительный вклад в развитие журналистики в Казахстане.

Его высоко ценили и уважали за скромность, креативность и деловые качества. Светлый образ Батыра Какимжановича, посвятившего всю жизнь своему делу, в котором он был профессионалом высокого уровня, навсегда останется в наших сердцах", – говорится в телеграмме президента.

Напомним, что о смерти Казыбаева стало известно накануне. Известный медиаменеджер скончался после продолжительной болезни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962364-tokaev-vyrazil-soboleznovaniya-seme-batyra-kazybaeva/