Умер известный казахстанский журналист и медиаменеджер Батыр Казыбаев

Батыр Казыбаев. Фото: Time.kz

На 53-м году жизни скончался известный журналист и медиаменеджер Батыр Казыбаев, сообщает Tengrinews.kz.

Сообщается, что Батыр Казыбаев скончался после продолжительной болезни.

Он был главой холдинга "Alash Media Group", в который входят Tengrinews.kz, Vesti.kz, Massaget.kz, радиостанции Жұлдыз FM, Ретро FM Казахстан, телеканал СТВ.

Батыру Казыбаеву было 53 года.

Редакция NUR.KZ выражает искренние соболезнования коллегам, родным и близким Батыра Казыбаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962311-umer-izvestnyy-kazahstanskiy-zhurnalist-batyr-kazybaev/