Гололед и осадки: на большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение

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Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Казахстане. В ряде регионов страны объявлено штормовое предупреждение, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

28 марта на севере, западе Актюбинской области ожидаются низовая метель и гололед. Усилится ветер, порывы составят 15-20 м/с.

Завтра на севере Кызылординской области пообещали туман. Также прогнозируется ветер до 17 м/с.

28 марта на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. На севере, востоке, юго-востоке области - гололед.

В понедельник на севере и западе Атырауской области синоптики обещают метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на большей части региона 15-20 м/с, местами - 23-28 м/с.

28 марта на западе, севере Костанайской области прогнозируется низовая метель и гололедица. На востоке области туман, а на севере усилится ветер.

Днем 29 марта в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь). На юге, северо-востоке области, в горных районах туман.

Гололед пообещали на дорогах Павлодарской области в предстоящий понедельник.

28 марта на юге, западе и востоке Акмолинской области будет туман и низовая метель.

Пыльную бурю обещают на востоке Мангистауской области в понедельник. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, ночью на северо-западе области 15-20 м/с, порывы до 23 м/с.

Днем 28 марта на западе Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель, гололед, а ночью прогнозируют туман.

Туман также накроет и столицу Казахстана ночью и утром 28 марта.

28 марта на севере, востоке Карагандинской области прогнозируется низовая метель, днем на западе области гололед.

Сильный ветер пообещали в Туркестанской области в начале недели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962309-gololed-i-osadki-na-bolshey-chasti-kazahstana-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie/