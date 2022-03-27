Ряд дворов и улиц подтопило в Алматы (фото)

Фото с места событий: ДЧС Алматы

11 сообщений о подтоплениях поступило в ДЧС Алматы от горожан. Силы гражданской защиты приведены в готовность после сообщений о сильных осадках, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По состоянию на 10:30 в Алматы на линию "112" и службу спасения "109" поступило 11 сообщений о подтоплениях дворовых территорий и улиц.

Ответственные инспекторы управлений по ЧС побывали на указанных местах. Отмечается, что 7 сообщений не подтвердились.

Фото: ДЧС Алматы

Тем не менее кое-где потребовалась помощь специалистов:

в Жетысуском районе по улице Гончарова сотрудники ДЧС прочистили забившуюся арычную трубу. А по улице Брюсова проводилась откачка;

в Алатауском районе по улице Магаданская силами подрядной организации очистили арычную сеть;

в Наурызбайском районе по ул. Сураншы батыра затопило двор частного дома, на месте работали сотрудники подрядной организации акимата.

Фото: ДЧС Алматы

Работы по всем подтвержденным случаям были завершены к обеду, отметили в ДЧС.

За сутки на 27 марта в период с 21:00 до 09:00 в Алматы выпало 23 мм осадков. С начала месяца выпало 146,1 мм осадков при норме 76 мм, сообщили в ведомстве.

Фото: ДЧС Алматы

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962296-ryad-dvorov-i-ulits-podtopilo-v-almaty-foto/