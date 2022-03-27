Стали известны подробности новой аварии на ТЭЦ-2 в Петропавловске

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В Минэнерго рассказали о вчерашней аварии на ТЭЦ-2 в Петропавловске, названы причины произошедшего, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как оказалось, 26 марта в 21:30 на Петропавловской ТЭЦ-2 под влиянием отрицательных температур (-13 градусов) произошло промерзание импульсных трубок из-за открытого теплового контура.

По информации Минэнерго, причинами произошедшего стали разгерметизация цеха вследствие обрушения дымовой трубы, которое произошло 20 марта, и понижение температуры наружного воздуха.

В результате остановилась работа трех котлов.

"На данный момент импульсные трубки отогреты, на ТЭЦ-2 работают три котла, начата растопка четвертого, в ближайшее время будет включен в работу пятый котлоагрегат", - сообщили в министерстве.

В настоящее время температура в сети составляет 45 градусов, до конца дня специалисты планируют восстановить температурный режим.

Напомним, что еще одна авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске спустя неделю после обрушения трубы. На объекте вышли из строя котлоагрегаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962293-stali-izvestny-podrobnosti-novoy-avarii-na-tets-2-v-petropavlovske/