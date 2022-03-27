Скончался директор Банкнотной фабрики Нацбанка Казахстана

Батырбек Альжанов. Фото: Пресс-служба Национального банка РК

Умер генеральный директор Банкнотной фабрики Национального Банка РК Батырбек Альжанов, передает корреспондент NUR.KZ.

"Коллектив Национального Банка Республики Казахстан глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким по поводу безвременной кончины Генерального директора РГУ "Банкнотная фабрика Национального Банка Республики Казахстан" Альжанова Батырбека Асылбековича", - говорится в сообщении НБК.

Батырбек Альжанов 30 лет работал в системе Нацбанка.

С апреля 2005 года занимал должность заместителя председателя Национального Банка. В период с 2011 по 2014 годы возглавлял АО "Центр обеспечения деятельности Национального Банка Республики Казахстан", с августа 2014 года – РГП "Банкнотная фабрика Национального Банка Республики Казахстан".

«Батырбек Асылбекович на вверенных ему участках проявил себя принципиальным руководителем и умелым организатором. В большом коллективе Национального Банка пользовался заслуженным доверием и уважением", - говорится в сообщении НБК.

За время работы в системе Национального Банка Батырбек Альжанов удостоен орденом "Барыс" III степени, "Парасат", медалью "Ерен еңбегі үшін".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962287-skonchalsya-direktor-banknotnoy-fabriki-natsbanka-kazahstana/