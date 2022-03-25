Гроза, метель, ветер до 25 м/с: жителей 10 регионов Казахстана предупредили о штормах

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Казахстанские синоптики предупредили жителей 10 регионов Казахстана о штормовой погоде на субботу, 26 марта. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Утром и днем 26 марта в горах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь). Днем в горных и предгорных районах будет гроза. Скорость ветра в среднем составит 15-20 м/с, днем на севере области и в горных районах возможны порывы до 25 м/с.

В Шымкенте завтра днем будет гроза и порывистый ветер до 15-20 м/с.

В Туркестане 26 марта прогнозируется ветер с порывами до 15-20 м/с.

Завтра на севере и юго-востоке Акмолинской области будет низовая метель. На западе и юге области - туман. Скорость ветра с порывами сотавит 15-20 м/с.

В Кокшетау 26 марта будет ветер с порывами до 15 м/с.

В Нур-Султане завтра ночью и утром синоптики обещают туман и порывистый ветер до 15-20 м/с.

26 марта на юге и юго-востоке Актюбинской области ожидается гололед и ветер с порывами до 15 м/с.

Завтра в Мангистауской области прогнозируются осадки, ночью на севере и западе региона временами могут быть сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере области ожидается гололед, на западе и юге области - туман. Скорость ветра не должна превысить 15-20 м/с.

В Актау 26 марта будут осадки, ночью временами могут быть сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром возможен туман.

Ночью 26 марта на севере Павлодарской области ожидается низовая метель, на западе региона - туман. Скорость ветра с порывами составит 18 м/с.

26 марта на юге Карагандинской области синоптики обещают туман, гололед и ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Жезказгане днем 26 марта будет гололед и ветер с порывами до 18 м/с.

Завтра на юге Костанайской области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северный, северо-восточный, на юге области порывы 15-20 м/с.

26 марта на севере Кызылординской области прогнозируется туман, ночью - гололед. Скорость ветра не должна превысить 15-20 м/с.

В Кызылорде 26 марта также возможен ветер с порывами до 15-20 м/с.

Завтра на севере Западно-Казахстанской области, а также в Уральске будет туман.

Ночью 26 марта на севере и востоке Северо-Казахстанской области, а также в Петропавловске ожидается низовая метель. Скорость ветра с порывами составит 15-20 м/с.

Напомним, что ранее мы писали о погоде в стране на грядущие три дня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962205-groza-metel-veter-do-25-ms-zhiteley-10-regionov-kazahstana-predupredili-o-shtormah/