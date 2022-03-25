Осадки, туман и гололед: какая погода ожидает казахстанцев в выходные

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в ближайшие три дня, 26-28 марта, в Казахстане. На выходные специалисты прогнозируют осадки, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Как отметили синоптики, в эти дни циклон из районов Скандинавии будет смещаться на западные и северные регионы республики, а южные и центральные районы Казахстана останутся под влиянием Южного циклона. Он принесет с собой осадки в виде дождя и снега.

На севере и западе Казахстана они будут сопровождаться метелями, на юге – осадками преимущественно в виде дождя, а в горных и предгорных районах прогнозируют сильные осадки, а также туман и гололед.

28 марта, в понедельник, погоду в южной и юго-восточной части страны будет определять антициклон. Осадков не ожидается.

Кроме того, по всей республике прогнозируют усиление ветра.

По прогнозам синоптиков, ожидается повышение ночных температур на севере от 10-20 до 5-15 градусов мороза, днем – от 0…-8 градусов мороза до -5…+3.

В южной половине страны ночью ожидается 6 градусов мороза – 5 тепла, днем – понижение от 12-17 тепла до 5-10 тепла.

На западе страны ночью ожидается температура в районе -5…+5, днем столбики термометров достигнут отметки в 0…+10 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962080-osadki-tuman-i-gololed-kakaya-pogoda-ozhidaet-kazahstantsev-v-vyhodnye/