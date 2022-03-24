Алматинских туристов попросили воздержаться от походов в горы

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

В горах близ Алматы сохраняется высокая вероятность схода лавин. Возле Медео и по дороге "Шымбулак – Туюк Су" выставлены блокпосты, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города Алматы.

"Департамент по ЧС города Алматы, на основании штормового предупреждения РГП "Казгидромет" №8 от 24 марта 2022, информирует: в связи с большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Малой и Большой Алматинки, в период с 25 по 28 марта сохраняется опасность схода снежных лавин", – сообщили в ДЧС.

В связи с этим туристов и отдыхающих попросили воздержаться от походов в горы.

"Блокпосты выставлены "Казселезащитой" возле ВСК "Медео" и по дороге "Шымбулак – Туюк су".

Будьте осторожны! В горах сохраняется высокая степень лавинной опасности!", – добавили в предупреждении ведомства.

Также сообщается, что сегодня, 24 марта, с 08:40 до 10:40 были проведены профилактические спуски лавин в бассейне реки Малая Алматинка. Такие меры были необходимы для обеспечения безопасности на территории ГЛК "Шымбулак".

Отмечается, что в результате проведенных работ всего было сброшено 600 кубических метров снежной массы.

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961922-turistov-poprosili-vozderzhatsya-ot-pohodov-v-gory-v-almaty/