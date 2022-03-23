"Попасть в казахскую семью - это счастье": украинка рассказала, каково быть келин

Ирина Нуркеева. Кадр из видео: 24.kz

В Акмолинской области все больше представителей других этносов изучают казахский язык и чтут национальные традиции. Для региона не редкость и межэтнические браки. Почему девушки других национальностей хотят стать казахской келин, выясняли корреспонденты "Хабар 24".

Украинка по национальности Ирина Нуркеева стала невесткой в казахской семье еще 10 лет назад. Живет в селе Кийма. Сегодня она запросто может приготовить бешбармак и пожарить баурсаки.

Наурыз - один из знаменательных праздников в их доме.

"Мы празднуем национальные праздники, и Наурыз, и Курбан айт. На Курбан айт обязательно жука нан, баурсаки, раздаем садака. Все традиции и обычаи, которые необходимы, мы соблюдаем.

Наурыз мы отмечаем, это, конечно, конактар, дастархан, Наурыз коже. Буквально год назад представляла, доказывала, что я достойна быть келин. Участвовала у нас в сельском конкурсе", - рассказывает Ирина.

По ее словам, поначалу у нее были сомнения по поводу другой культуры и менталитета. Но, переступив порог дома Нуркеевых, она забыла обо всех переживаниях.

Сегодня она любимая жена, счастливая мама троих детей, учитель в местной школе.

"Попасть в казахскую семью - это, наверное, счастье, почувствовать, что такое большая семья. Тем более, что я была в своей семье единственная, а быть в такой большой семье - это очень-очень хорошо. Мы всегда рады гостям, мы любим дарить подарки. Тойбастар, шашу - это тоже неотъемлемая часть праздника. Это все у нас соблюдается, все почитается, и стараемся выполнять", - утверждает акмолинка.

Будущей казахской келин в шутку называют и студентку Милану Тарасову, которая в совершенстве владеет казахским языком.

Несмотря на свой юный возраст, сейчас девушка преподает в кабинете изучения государственного языка. В дальнейшем планирует стать учителем казахского.

"Еще в школьные годы в играх, на уроках я обучала своих сверстников и других детей казахскому языку, разговаривала на нем, рассказывала казахские национальные обычаи. К примеру, мне очень нравится Наурыз. В этот день в нашем ауле обычно устанавливают юрты, готовят коже, устраивают конные скачки - байге, казакша курес. Для меня это Новый год, настоящее начало года", - говорит студентка.

В областной Ассамблее народа Казахстана отмечают, что сегодня в регионе очень много семей других национальностей, которые придерживаются казахских традиций и обычаев.

"В районах есть много немцев, поляков, чеченцев, которые знают язык, отмечают казахские праздники, активно участвуют в общественной жизни", - пояснил заместитель руководителя КГУ "Қоғамдық келісім" Айдын Раисов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961792-popast-v-kazahskuyu-semyu-eto-schaste-ukrainka-rasskazala-kakovo-byt-kelin/