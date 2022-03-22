Снег, метель и ветер до 28 м/с: жителей девяти регионов предупредили о штормах
Казахстанские синоптики предупредили жителей девяти регионов республики об ухудшении погоды на 23 марта. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".
23 марта на севере Алматинской области ожидается туман и гололед, а также ветер до 15-20 м/с и вероятными порывами до 25 м/с. В горных районах прогнозируются сильные осадки (дождь, снег) и низовая метель.
В Алматы завтра временами будут сильные осадки (преимущественно снег), а также туман и гололед.
23 марта в центре и на юге Актюбинской области ночью и утром синоптики обещают туман и ветер с порывами до 15 м/с.
Завтра утром и днем в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (снег, дождь), а также туман и ветер до 15-20 м/с.
В Шымкенте 23 марта также будут сильные осадки в виде снега и дождя. Скорость ветра достигнет 15-20 м/с.
Завтра в Павлодарской области будет низовая метель. Скорость ветра в среднем составит 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с.
В Павлодаре днем 23 марта тоже ожидается низовая метель и ветер со скоростью 15-20 м/с, а также порывами до 25 м/с.
Завтра ночью на северо-востоке Восточно-Казахстанской области синоптики обещают сильный снег и низовую метель. Скорость ветра достигнет 15-20 м/с, могут быть порывы до 23 м/с.
В Семее 23 марта прогнозируется низовая метель. Скорость ветра с порывами составит 15-18 м/с.
Завтра на западе и на севере Западно-Казахстанской области, а также в Уральске ожидается туман.
23 марта на севере и на востоке Карагандинской области будет метель, на юге региона - туман. Скорость ветра в среднем составит 15-20 м/с, могут быть порывы до 23 м/с.
В Караганде завтра также возможна метель. Порывистый ветер по скорости не должен превысить 15-20 м/с.
Завтра днем на большей части территории Северо-Казахстанской области синоптики обещают снег и низовую метель. Скорость ветра в среднем поднимется до 15-20 м/с, днем на востоке региона будут порывы до 23-28 м/с.
В Петропавловске 23 марта также будет низовая метель, а также ветер до 15-20 м/с.
23 марта на востоке и на юге Костанайской области ожидается низовая метель, на западе области - туман и гололед. Скорость ветра с порывами составит 15-20 м/с, на юге региона могут быть порывы до 23 м/с.
В Костанае завтра будет ветер с порывами до 15-20 м/с.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961787-sneg-metel-i-veter-do-28-ms-zhiteley-devyati-regionov-predupredili-o-shtormah-na-23-marta/