Снег, метель и ветер до 28 м/с: жителей девяти регионов предупредили о штормах

Иллюстративное фото: MarianVejcik / Getty Images

Казахстанские синоптики предупредили жителей девяти регионов республики об ухудшении погоды на 23 марта. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

23 марта на севере Алматинской области ожидается туман и гололед, а также ветер до 15-20 м/с и вероятными порывами до 25 м/с. В горных районах прогнозируются сильные осадки (дождь, снег) и низовая метель.

В Алматы завтра временами будут сильные осадки (преимущественно снег), а также туман и гололед.

23 марта в центре и на юге Актюбинской области ночью и утром синоптики обещают туман и ветер с порывами до 15 м/с.

Завтра утром и днем в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (снег, дождь), а также туман и ветер до 15-20 м/с.

В Шымкенте 23 марта также будут сильные осадки в виде снега и дождя. Скорость ветра достигнет 15-20 м/с.

Завтра в Павлодарской области будет низовая метель. Скорость ветра в среднем составит 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с.

В Павлодаре днем 23 марта тоже ожидается низовая метель и ветер со скоростью 15-20 м/с, а также порывами до 25 м/с.

Завтра ночью на северо-востоке Восточно-Казахстанской области синоптики обещают сильный снег и низовую метель. Скорость ветра достигнет 15-20 м/с, могут быть порывы до 23 м/с.

В Семее 23 марта прогнозируется низовая метель. Скорость ветра с порывами составит 15-18 м/с.

Завтра на западе и на севере Западно-Казахстанской области, а также в Уральске ожидается туман.

23 марта на севере и на востоке Карагандинской области будет метель, на юге региона - туман. Скорость ветра в среднем составит 15-20 м/с, могут быть порывы до 23 м/с.

В Караганде завтра также возможна метель. Порывистый ветер по скорости не должен превысить 15-20 м/с.

Завтра днем на большей части территории Северо-Казахстанской области синоптики обещают снег и низовую метель. Скорость ветра в среднем поднимется до 15-20 м/с, днем на востоке региона будут порывы до 23-28 м/с.

В Петропавловске 23 марта также будет низовая метель, а также ветер до 15-20 м/с.

23 марта на востоке и на юге Костанайской области ожидается низовая метель, на западе области - туман и гололед. Скорость ветра с порывами составит 15-20 м/с, на юге региона могут быть порывы до 23 м/с.

В Костанае завтра будет ветер с порывами до 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961787-sneg-metel-i-veter-do-28-ms-zhiteley-devyati-regionov-predupredili-o-shtormah-na-23-marta/