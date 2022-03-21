Впервые после двух лет пандемии: как празднуют Наурыз в Алматы (фото)

Празднование Наурыза в Алматы. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Сегодня жители Алматы после долгих ограничительных мер с размахом отметили праздник Наурыз, передает корреспондент NUR.KZ

Основные гуляния по случаю праздника прошли на площади "Астана", пешеходных улицах Панфилова и Жибек Жолы. Именно в этих местах горожан ждала насыщенная концертная программа с участием казахстанских звезд: Розы Рымбаевой, Али Окапова, Жамили Серкебаевой, Дианы Шараповой, группы "МузАРТ" и "KешYou".

Празднование Наурыза в Алматы. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

На пешеходных улицах Панфилова и Жибек Жолы были расставлены различные инсталляции, где горожане могли загадать желание, завязывав ниточку на одну из них. Помимо этого, здесь были организованы театральные выступления, концертная программа Национального цирка, показ национальных традиций и изделий, национальные состязания и необычные конкурсы.

Празднование Наурыза в Алматы. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Не обошелся праздник без самого главного угощения - наурыз-коже. В местах празднования всем желающим раздавали народное блюдо и бауырсаки.

Празднование Наурыза в Алматы. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Зрителям и гостям в течение дня будут представлены разного рода мастер классы, выступления, театрализованные шоу с использованием различных музыкальных инструментов и ярмарки ремесленников.

Празднование Наурыза в Алматы. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Также национальный праздник Наурыз посетил советский актер, режиссер театра и кино - Асанали Ашимов.

Асанали Ашимов. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

В целом, жители и гости города почтили с большим размахом и радостью древний весенний праздник Наурыз.

Празднование Наурыза в Алматы. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Празднование Наурыза в Алматы. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Празднование Наурыза в Алматы. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Празднование Наурыза в Алматы. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961700-vpervye-posle-dvuh-let-pandemii-kak-prazdnuyut-nauryz-v-almaty-foto/