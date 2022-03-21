Впервые после двух лет пандемии: как празднуют Наурыз в Алматы (фото)
Сегодня жители Алматы после долгих ограничительных мер с размахом отметили праздник Наурыз, передает корреспондент NUR.KZ
Основные гуляния по случаю праздника прошли на площади "Астана", пешеходных улицах Панфилова и Жибек Жолы. Именно в этих местах горожан ждала насыщенная концертная программа с участием казахстанских звезд: Розы Рымбаевой, Али Окапова, Жамили Серкебаевой, Дианы Шараповой, группы "МузАРТ" и "KешYou".
На пешеходных улицах Панфилова и Жибек Жолы были расставлены различные инсталляции, где горожане могли загадать желание, завязывав ниточку на одну из них. Помимо этого, здесь были организованы театральные выступления, концертная программа Национального цирка, показ национальных традиций и изделий, национальные состязания и необычные конкурсы.
Не обошелся праздник без самого главного угощения - наурыз-коже. В местах празднования всем желающим раздавали народное блюдо и бауырсаки.
Зрителям и гостям в течение дня будут представлены разного рода мастер классы, выступления, театрализованные шоу с использованием различных музыкальных инструментов и ярмарки ремесленников.
Также национальный праздник Наурыз посетил советский актер, режиссер театра и кино - Асанали Ашимов.
В целом, жители и гости города почтили с большим размахом и радостью древний весенний праздник Наурыз.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961700-vpervye-posle-dvuh-let-pandemii-kak-prazdnuyut-nauryz-v-almaty-foto/