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Впервые после двух лет пандемии: как празднуют Наурыз в Алматы (фото)

Люди в национальных костюмах
Празднование Наурыза в Алматы. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Сегодня жители Алматы после долгих ограничительных мер с размахом отметили праздник Наурыз, передает корреспондент NUR.KZ

Основные гуляния по случаю праздника прошли на площади "Астана", пешеходных улицах Панфилова и Жибек Жолы. Именно в этих местах горожан ждала насыщенная концертная программа с участием казахстанских звезд: Розы Рымбаевой, Али Окапова, Жамили Серкебаевой, Дианы Шараповой, группы "МузАРТ" и "KешYou".

Актеры на ходулях идут по улице
Празднование Наурыза в Алматы. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

На пешеходных улицах Панфилова и Жибек Жолы были расставлены различные инсталляции, где горожане могли загадать желание, завязывав ниточку на одну из них. Помимо этого, здесь были организованы театральные выступления, концертная программа Национального цирка, показ национальных традиций и изделий, национальные состязания и необычные конкурсы.

Женщина показывает уркашения
Празднование Наурыза в Алматы. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Не обошелся праздник без самого главного угощения - наурыз-коже. В местах празднования всем желающим раздавали народное блюдо и бауырсаки.

Женщина разливает Наурыз-коже
Празднование Наурыза в Алматы. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Зрителям и гостям в течение дня будут представлены разного рода мастер классы, выступления, театрализованные шоу с использованием различных музыкальных инструментов и ярмарки ремесленников.

Люди тянут канат
Празднование Наурыза в Алматы. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Также национальный праздник Наурыз посетил советский актер, режиссер театра и кино - Асанали Ашимов.

Асанали Ашимов
Асанали Ашимов. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

В целом, жители и гости города почтили с большим размахом и радостью древний весенний праздник Наурыз.

Мужчина играет в асыки
Празднование Наурыза в Алматы. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Парень поднимает барана
Празднование Наурыза в Алматы. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Женщины в национальных костюмах
Празднование Наурыза в Алматы. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Мужчина в национальном костюме
Празднование Наурыза в Алматы. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961700-vpervye-posle-dvuh-let-pandemii-kak-prazdnuyut-nauryz-v-almaty-foto/

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