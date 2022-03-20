Предприниматель из Актобе почти две недели не может снять деньги с долларового депозита

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Бизнесмен из Актобе Еркин Ахметов уже около двух недель пытается снять деньги со своего долларового депозита, чтобы провести сделку.

Как пишет газета "Актобе Таймс", предприниматель решил осуществить сделку, для которой ему нужно было снять необходимую сумму денег в долларах. Тем не менее, с 9 марта и до сих пор он не смог совершить операцию в банке.

"До выходных мне отвечали, что в банке нет долларов, ждите. В воскресенье я пришел вновь. Мне ответили, что в понедельник нужно сделать заявку.

Как это так? Я положил деньги в банк на сохранность, и по первому моему требованию их должны выдать", - возмутился Ахметов.

Он рассказал журналистам, что ранее никогда не испытывал подобных проблем.

"Я всегда мог прийти и снять деньги со своего долларового депозита, на это уходило максимум час-два. И в основном деньги всегда сразу выдавали. Мы требуем, чтобы они привезли доллары и выдали!

Как это так, чтобы во всем Казахстане не было долларов? Я уже не первый день обращаюсь, до этого в рабочие дни мне тоже отвечали, что у них нет долларов", - заявил бизнесмен.

По его словам, банк ссылается на то, что доллары каким-то образом якобы поступают к ним из России.

"Как так может быть? Сумма не большая, на всех троих у нас 25 тысяч долларов", - указал Еркин Ахметов.

В итоге возмущенный предприниматель вызвал полицию и журналистов. Кроме того, в банк приехал руководитель службы охраны, который призывал клиента к спокойствию.

Ахметова попросили обратиться в банк с заявкой в понедельник, 14 марта, и пообещали уже во вторник-среду решить проблему с долларами.

"Я сходил в понедельник в банк, подал заявку. Банк согласился отдать мой депозит в валюте вклада только 24 марта. Вести в Казахстане бизнес в такой ситуации – большая проблема", - резюмировал в итоге предприниматель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961640-predprinimatel-iz-aktobe-ne-smog-snyat-dengi-s-dollarovogo-depozita/