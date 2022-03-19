Мужчина на авто гнался за собакой в Актау. В полиции не посчитали это нарушением (видео)

Кадр из видео: lada.kz

Жители Актау сняли на видео, как водитель едет за собакой по улице, пытаясь задавить животное. Тем не менее, в полиции не нашли состава преступления в этом деле. Активисты и зоозащитники Актау намерены добиться правосудия.

Инцидент в Актау произошел 17 марта, около 16:30, на набережной первого микрорайона, сообщает издание Lada.kz. Сообщается, что, по словам очевидцев, мужчина сначала кидал в собак камни, а затем сел в машину и начал пытаться их задавить.

"Надеемся, что его привлекут по всем административным статьям. Этот мужчина приехал, вышел из машины и начал кидать камни в собак, затем сел обратно в машину и начал намеренно их давить. После того, как он увидел, что мы его снимаем на видео, начал нас посылать и выражаться нецензурной бранью", – рассказали жители Актау.

На момент публикации этой информации сообщалось, что сотрудники патрульной полиции установили личность нарушителя, и он привлекается к ответственности. Тем не менее, позже полицейские сообщили, что не нашли в его действиях ничего противоправного.

"В действиях водителя не усматривается признаков административного и уголовного правонарушений, с ним проведена профилактическая беседа", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Мангистауской области.

Зоозащитников, активистов и общественных деятелей Актау возмутило подобное решение и безнаказанность водителя. По их мнению, пишет издание, действия сотрудников полиции вызывают вопросы.

"Любой здравомыслящий человек после просмотра видео скажет, что налицо жестокое обращение с животными, и уголовное преступление по статье – жестокое обращение с животными. У данного водителя был очевидный умысел убить собак, однако решение сотрудников полиции вызывает ряд вопросов", – рассказал юрист Александр Фокин.

Мужчина выразил сомнения в том, действительно ли полицейские установили личность водителя, проводилось ли освидетельствование на наличие алкоголя или иных препаратов в крови и здоров ли психически этот человек.

"В его действиях есть, как минимум, нарушения правил дорожного движения, взять хотя бы маневрирование на парковочной территории. Также непонятно, действительно ли в отношении него была проведена проверка", – добавил он.

Сообщается, что правозащитники сомневаются и в том, был ли этот факт хотя бы зарегистрирован. Для того, чтобы это проверить и добиться справедливости, активисты намерены обратиться в прокуратуру.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961588-muzhchina-na-avto-gnalsya-za-sobakoy-v-aktau-v-politsii-ne-poschitali-eto-narusheniem-video/