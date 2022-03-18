Сколько человек с именем Наурыз живет в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Наурыз – это не только название весеннего праздника, но и необычное имя. Инфографику о том, сколько человек с именем Наурыз проживают в Казахстане, в преддверии одноименного праздника опубликовало Бюро национальной статистики в своем официальном Telegram-канале.

Имя Наурыз может принадлежать как женщинам, так и мужчинам. По данным бюро, всего в Казахстане проживает 1453 человека с таким именем, 1417 из них мужчины и 36 – женщины.

Кроме того, в статистике показано, в каких областях страны это имя наиболее популярно. Так, казахстанцев по имени Наурыз больше всего:

в Мангистауской области – 278 человек ;

; в Туркестанской области – 190 человек ;

; в Кызылординской – 160 человек.

Также, по данным Бюро национальной статистики, за 2021 год в Казахстане родилось 17 малышей по имени Наурыз.

Изначально, имя Наурыз – персидского происхождения. Оно обозначает "новый день" или "рождение весны".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961441-skolko-chelovek-s-imenem-nauryz-zhivet-v-kazahstane/