Потепление, осадки и туман ожидаются в Казахстане

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В ближайшие несколько дней в Казахстане температура воздуха начнет постепенно подниматься. Вместе с этим во многих регионах ожидаются осадки, а также усиление ветра и туман, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Как сообщили метеорологи, в конце текущей недели большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием отрога северо-западного антициклона. Это значит, что можно ожидать морозную погоду, преимущественно без осадков.

Однако уже 20 марта на северные и северо-западные регионы страны начнет оказывать влияние ложбина циклона из районов Новой Земли. Синоптики объяснили, что этот циклон постепенно будет смещаться в юго-восточном направлении и 21 марта охватит уже большую часть республики.

В связи с этим, по прогнозам специалистов, ожидается повышение температуры воздуха, но и ухудшение погодных условий. В некоторых регионах выпадет снег, а на юге и юго-востоке Казахстана возможны смешанные осадки в виде снега с дождем. Также в этих регионах ожидаются усиление ветра и низовая метель.

Кроме того, синоптики сообщают, что по республике ожидается туман.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961431-poteplenie-osadki-i-tuman-ozhidayutsya-v-kazahstane/