Любовь вспыхнула между парой в доме престарелых в Шымкенте

Фото: Otyrar.kz

Необычная любовная история произошла в Шымкенте. Мужчине 80 лет, его даме сердца - 75. Чувства между ними вспыхнули в доме престарелых. Правда, пенсионерка долго не соглашалась на предложение жить вместе, но настойчивый жених добился своего, передает Otyrar.kz.

"Я, когда ее увидел, сразу сказал: "Давай жить вместе?". Она, конечно, была удивлена, но я настоял, теперь мы живем вместе. Она всегда рядом, мы помогаем друг другу. Что нам осталось? Вот и доживаем вместе, ценим и уважаем друг друга", - поделился дедушка.

Многодетный отец попал в дом престарелых в 2012 году. Решение принял сам, чтобы не мешать детям. С пенсии пожилой мужчина помогает внукам.

Фото: Otyrar.kz

"Я иногда езжу к детям, у меня много внуков, только вот редко вспоминают. Бывает, что сын приезжает. Ну что поделать, такая жизнь. Я не держу зла, у каждого своя жизнь", - рассказывает аташка.

В семейной жизни "молодожен" не обходится без споров.

По словам гражданской супруги пенсионера, победа всегда за ней, муж уступает и не спорит.

"Со всеми бывает, иногда спорим, я ругаюсь, но он не спорит, все равно я отхожу и сама первая иду на перемирие. Такие мы, женщины", - говорит бабушка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961232-lyubov-vspyhnula-mezhdu-paroy-v-dome-prestarelyh-v-shymkente/