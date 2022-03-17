Многоэтажку, где при обрушении пострадали люди, полностью снесут в Павлодаре

Место происшествия. Фото: ДЧС Павлодарской области

В Павлодаре решили полностью снести многоэтажку, при строительстве которой произошло обрушение и пострадали люди. Демонтировать здание заказчика обязали до конца марта 2022 года, но он не успевает, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на управление градостроительного и земельного контроля Павлодарской области.

На данный момент дом по улице Торайгырова в Павлодаре разбирают вручную. По данным чиновников, после проведенной проверки все разрешительные документы на стройку отменены.

Было выявлено, что допущены ошибки при проектировке, конструкция просто не выдержала.

"По дому 75/3 - полный демонтаж. По нему был разработан проект производства демонтажных работ, по которому они должны были до конца марта закончить, но заказчик не успевает, поэтому снос будет завершен где-то к концу первой декады апреля", - сообщил руководитель управления градостроительного и земельного контроля Павлодарской области Арман Бекбосынов.

На данной территории занимались возведением двух многоэтажек. По второй решение еще не принято. Ее нужно либо снести, либо представить проект усиления конструкции.

Заказчик пока этого не сделал, а потому талон на строительство не выдан. К слову, в ведомстве сообщили, что ответственные за стройку понесли наказание в виде штрафов от 300 до 900 тысяч тенге.

"На основании проверок было выписано предписание. Рассмотрены административные дела на всех субъектов - участников застройки. Это заказчик, подрядчик, технадзор и авторы проекта.

Также предписание Комитета по делам строительства было выдано городскому отделу архитектуры, по которому руководитель был привлечен к административной ответственности", - рассказал Арман Бекбосынов.

Напомним, обрушение строящейся многоэтажки произошло летом 2021 года. Тогда пострадали трое рабочих, граждан Узбекистана. Была начата проверка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961217-mnogoetazhku-gde-pri-obrushenii-postradali-lyudi-polnostyu-snesut-v-pavlodare/