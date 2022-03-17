Сброс огромной лавины в горах Алматы сняли на видео

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На самом опасном лавиносборе в Алматы в рамках профилактических работ сбросили 44 тысячи кубометров снега. Сброс лавины сняли на видео, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДЧС южной столицы.

Как рассказали в ведомстве, профилактический спуск лавины в лавиносборе "Эдельвейс" бассейна реки Киши Алматы провели сотрудники "Казселезащиты".

"На самом опасном лавиносборе было сброшено 44 тысячи кубометров снежной массы. Лавинная обстановка на данном участке теперь не представляет угрозы для проезжающего автотранспорта и горных туристов", - подчеркнули в ДЧС.

Отмечается, что перед началом работ были выставлены блокпосты с полицейскими и проведен инструктаж по технике безопасности.

По информации ДЧС, в ходе проведения работ никто не пострадал.

Но, несмотря на проведенные работы, в горах Алматы сохраняется штормовое предупреждение: 17-18 марта здесь ожидаются сильный дождь и туман.

В связи с этим алматинцев и гостей города просят не выходить на крутые склоны, а также соблюдать все меры безопасности и правила поведения в горной местности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961167-sbros-ogromnoy-laviny-v-gorah-almaty-snyali-na-video/