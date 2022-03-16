"Улетел в Турцию и пропал": родные разыскивают 27-летнего казахстанца

Малик Бидашов. Фото: из семейного архива

Родные разыскивают 27-летнего жителя Темиртау. Говорят, что он вылетел в Турцию, а с 9 марта связь с ним прервалась. Семья обратилась в полицию и посольство, передает корреспондент NUR.KZ.

27-летний житель Темиртау Малик Бидашов перестал выходить на связь с родными 9 марта. В последний раз он высылал видео из Стамбула, показал квартиру, в которую заселился.

Молодой человек вылетел в Турцию 24 февраля. Близким он сообщил, что отправился на турнир по киберспортивным играм.

Сейчас парень не активен в социальных сетях, не отвечает на видеозвонки и сообщения.

"Мы не знали, куда и зачем он полетел. Родители говорят, что он поставил их перед фактом. Заказал срочное изготовление загранпаспорта и вылетел из столицы 24 февраля. Причем маршрут выбрал не прямой, а с пересадками.

Полетел сначала в Москву, оттуда в Минеральные воды, а после в Стамбул. Родителям он сказал, что якобы хочет попасть на турнир. Они были против. В последний раз выходил на связь 9 марта", - рассказала сестра пропавшего Сабина Зудина.

Малик Бидашов. Фото: из семейного архива

Родственники написали заявление в отдел полиции Темиртау и обращались в полицию Турции, а также в посольство Казахстана. Пока вестей о Малике нет. Также они узнали, что в Казахстан он не возвращался.

"Просим помочь в распространении информации. Возможно, кто-то знает, где он, может помочь нам с ним связаться. Его родители не находят себе места, очень ждут о нем вестей. Он ростом примерно 170 сантиметров, плотного телосложения, у него карие глаза", - добавила Сабина.

В пресс-службе ДП Карагандинской области прокомментировали ситуацию. По данным ведомства, заявление о пропаже парня поступило только сегодня.

"Заявление поступило, зарегистрировано. Родные сообщили, что разыскиваемый уехал в Турцию на соревнования и в последний раз выходил на связь 9 марта. Сотрудниками полиции принимается комплекс розыскных мер", - отметили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961118-uletel-v-turtsiyu-i-propal-rodnye-razyskivayut-27-letnego-kazahstantsa/