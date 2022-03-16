Операцию по освобождению запутавшегося в медицинской маске голубя развернули в ВКО

Фото: ДЧС ВКО

Спасатели Усть-Каменогорска провели необычную операцию по освобождению голубя, который запутался на дереве в медицинской маске, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС Восточно-Казахстанской области.

Обеспокоенные жители Усть-Каменогорска увидели запутавшегося в медицинской маске голубя на дереве. Инцидент произошел по улице Серикбаева.

Птица пыталась самостоятельно высвободиться из ловушки около суток. Однако это не привело ни к какому результату.

Фото: ДЧС ВКО

Поэтому люди обратились к спасателям, которые прибыли на место происшествия. Здесь при помощи лестницы удалось оперативно спасти голубя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961106-operatsiyu-po-osvobozhdeniyu-zaputavshegosya-v-meditsinskoy-maske-golubya-razvernuli-v-vko/