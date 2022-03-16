В Казнете появился фейк о реформах, затрагивающих пенсионных возраст

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Среди казахстанцев в мессенджере WhatsApp распространилось фейковое сообщение о новых реформах, якобы введенных в Казахстане. В числе прочего авторы рассылки утверждают, что в стране планируют снизить пенсионный возраст, а также списать все потребительские кредиты. Но это неправда.

В рассылке сообщается, что согласно якобы новым реформам, каждому ребенку в Казахстане положена выплата в размере 60 000 тенге, пенсионный возраст для женщин и мужчин будет снижен до 55 и 60 лет соответственно, все потребительские кредиты полностью спишут, а всем многодетным семьям выдадут квартиры во всех городах страны, сообщает StopFake.kz.

Тем не менее, фактчекеры отмечают, что подобных реформ в стране не проводилось.

Сообщается, что автором изложенных идей является казахстанский журналист Ербол Мандибек. Он описал их на своей странице в Facebook 13 марта 2022 года, но пояснил, что это его собственные слова, а не действительно готовящаяся реформа или слова президента Казахстана.

Однако в распространяемой фейковой рассылке этого не уточняется.

Отметим, что сегодня, 16 марта, Касым-Жомарт Токаев выступил с посланием народу Казахстана, и о подобных реформах, так же, ничего не было сказано.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961102-v-kaznete-poyavilsya-feyk-o-reformah-zatragivayuschih-pensionnyh-vozrast/