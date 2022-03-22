Девочке из Семея требуется лекарство стоимостью в 50 млн тенге

Гульдана. Фото: из личного архива

2,5-летняя Гульдана Жулдызбекова из Семея - первый и долгожданный ребенок в семье. В январе 2021 года у нее начала подниматься температура, девочка жаловалась на боли при ходьбе, стала вялой и слабой. Жаропонижающий укол, который ставили медики "скорой", помогал всего на пару часов, передает NUR.KZ.

Как вспоминает мама Гульданы, девочку госпитализировали в больницу Семея. Неделю врачи пытались поставить ребенку диагноз, а затем отправили в Нур-Султан. В клинике "Ана мен бала" Гульдане поставили диагноз - ювенильный идиопатический артрит, системный вариант, активность высокой степени.

"Мы начали лечение препаратом «Актемра», который дал нам большой побочный эффект в виде увеличения печени и селезенки. Было принято срочное решение заменить препарат на дорогостоящий "Иларис". Нам поставили 0.5 дозировки лекарства на пробу. Ребенок перенес ее хорошо. После этого врач подтвердил, что это лекарство полностью нам подходит", - говорит мама, Айдана Хапан.

По ее словам, курс лечения препаратом составляет 13 уколов. Цена одного флакона - 3 864 577,39 тенге. На 13 уколов цена составляет порядка 52 миллионов тенге.

"К сожалению, у нашей семьи таких денег нет. Встав в очередь на квоту, мы узнали, что рассмотрение может занять месяц, три месяца, полгода и даже год. Мы не можем ждать так долго. Я прошу помощи у вас, дорогие казахстанцы. Вы - наша последняя надежда", - сказала женщина.

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Хапан Айдана Баянбеккызы (мама)

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961059-devochke-iz-semeya-trebuetsya-lekarstvo-stoimostyu-v-50-mln-tenge/