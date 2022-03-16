"Верю, что дочь будет жить": жительница Темиртау несколько лет борется за здоровье дочери

Светлана Закарян. Фото: из личного архива

Свете Закарян из Темиртау в 1,5 года диагностировали страшную болезнь - опухоль желточного мешка крестцово-копчиковой области. Мама Ольга Ушакова надеялась на ошибку, но ее не было - у девочки выявился рак, передает корреспондент NUR.KZ.

После химиотерапии начался распад опухоли, а у врачей было много предположений. Ольга сама стала изучать диагноз и искать хорошего хирурга.

"На тот момент я не знала, с чего начинать, и первое, что было, я составила просьбу о помощи, как смогла, и сделала рассылку в мессенджере. Все начали звонить спрашивать, что случилось, а я просто рыдала от того, что мне приходилось просить. Я всегда себя могла обеспечить, всегда работала.

Тогда мы нашли в Москве доктора медицинских наук, профессора Тимура Шароева, и 10 октября 2017 года Светочку впервые прооперировали в Москве. Операция прошла успешно, было еще два курса химии, а потом ремиссия", - вспоминает Ольга.

Каждый раз проходя обследования, мама боялась, что опухоль вернется. Но когда результаты анализов и процедур показывали, что все хорошо, успокаивалась.

"Когда в очередной раз мы сдали АФП (альфа-фетопротеин) и пришел результат 450, мир рухнул. Нас госпитализировали. Началось обследование, сделали МРТ, врачи уже знали, что локально опять опухоль есть, но мне сказали только в понедельник. До этого дня я жила надеждой, что, возможно, опять какая то ошибка.

Но чуда не произошло. Тогда я решила, что увезу ребенка лечить в другую страну: Корею, Россию, Израиль. Познакомившись в интернете с женщиной, которая рассказала мне про лечение в Турции, мы отправились туда. В 2019 году прошла операция, а после четырех курсов химиотерапии АФП пришел в норму, и мы подумали, что это победа", - рассказывает мама девочки.

Сейчас Свете 6 лет. И она продолжает бороться за свое здоровье. В мае АФП вновь показал высокий титр. В тот момент заболела мама Ольги, это был еще один удар.

"Мне многие говорят - ты сильная, а у меня нет выбора. Есть только я, кто поможет маме и моей дочке. У меня нет права впадать в депрессию. Я делаю все, что от меня требуется, но очень верю, что мой ребенок будет жить.

Впереди еще одна операция, на которую нужно найти средства в крайне короткий срок. Нужно собрать 17 тысяч долларов за одну неделю. Прошу, помогите спасти мою дочь", - заключила Ольга.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4301 9650 4481

Ушакова Ольга Сергеевна (мама)

Карта привязана к номеру +7-707-632-53-68

Halyk bank: 4405 6397 7245 5794

Olga Ushakova

PayPal alvenolga@gmail.com (мама)

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960941-veryu-chto-doch-budet-zhit-zhitelnitsa-temirtau-neskolko-let-boretsya-za-zdorove-docheri/