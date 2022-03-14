Акимат ЗКО ответил на сообщение о наплыве россиян

Уральск. Фото: NUR.KZ

В WhatsApp распространяется аудиосообщение, в котором говорится, что в последнее время в Уральск прибыло очень много людей из России. На него отреагировали в акимате Западно-Казахстанской области, передает stopfake.kz.

Автор рассылки утверждает, что россияне снимают жилье в Уральске, но зачем приезжают в Казахстан, неизвестно.

По его мнению, наплыв может быть связан с конфликтом между Россией и Украиной.

Информацию прокомментировали в акимате Западно-Казахстанской области.

"На данный момент наплыва туристов, пересекших границу из РФ в ЗКО, не наблюдается. Все пропускные пункты работают в стабильном режиме. Все лица, пересекающие границу, проходят полный контроль со стороны пограничников", - заявили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что предприниматели из России могут перевезти свой бизнес в Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960644-akimat-zko-otvetil-na-soobschenie-o-naplyve-rossiyan/