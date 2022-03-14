Пропавших в Акмолинской области подростков нашли в Нур-Султане

Иллюстративное фото: ДП Костанайской области

Сразу два заявления о пропаже подростков поступили к полицейским Акмолинской области в один день, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

11 марта в Целиноградский отдел полиции обратились родители, лица с инвалидностью третьей группы. Они сообщили, что их 15-летняя дочь отправилась в Нур-Султан и перестала выходить с ними на связь.

Позже о пропаже 14-летнего сына сообщили жители села Талапкер.

Как оказалось, 15-летняя девочка отсутствовала дома уже 5 дней, а мальчик выехал в Нур-Султан 10 марта.

Сотрудники полиции начали выяснять местонахождение детей. Вскоре пропавших удалось отыскать. Они находились в Нур-Султане: каждый - у своих знакомых.

Также в полиции заявили, что на территории СКО стражи порядка установили местонахождение без вести пропавшей жительницы села Зеренда, студентки одного из колледжей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960624-propavshih-v-akmolinskoy-oblasti-podrostkov-nashli-v-nur-sultane/