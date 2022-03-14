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Казахстанец нашел сына, которого 17 лет считал умершим. В этом ему помогли сотрудники службы пробации, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДУИС по Восточно-Казахстанской области.

30-летний Константин состоит на учете службы пробации с марта 2022 года. Это его первая судимость.

Молодой человек в январе текущего года по ст.188 ч.3 п.3 УК РК (Кража с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство) был приговорен к 3 годам ограничения свободы.

В связи с амнистией срок его наказания сокращен на 1/3 часть - до около 2 лет.

После постановки на учет Константина трудоустроили в крестьянское хозяйство, так как у него не было определенного места жительства. Парень постоянно снимал жилье.

Однако осужденный, не уведомив службу пробации, выехал в Усть-Каменогорск. Его начали искать. При проверке на наличие родственных связей выяснилось, что у него есть отец, проживающий в Глубоковском районе.

Фото: ДУИС по ВКО

Инспектор связался с мужчиной по телефону, а тот заявил, что сына не видел 17 лет и считает его умершим. Еще в 2005 году при разводе с женой ему сообщили, что парня якобы убили в драке и похоронили.

Житель ВКО поверил и потерял надежду на встречу с сыном. После звонка сотрудников службы пробации он не мог поверить в произошедшее. Кроме того, узнав, что сыну негде жить, изъявил желание забрать его к себе.

Между тем Константин сам вышел на связь и рассказал, что находится в Усть-Каменогорске. По словам парня, он не захотел работать в крестьянском хозяйстве, поэтому отправился на заработки в город, от отбывания наказания не уклонялся.

В разговоре сотрудники рассказали ему, что нашли его отца. Молодой человек тоже думал, что он давно умер. Об этом ему сообщила бабушка со стороны матери, когда он еще был маленьким.

После выпуска из детдома Константин искал своего отца, но безрезультатно.

Встреча родственников прошла в Усть-Каменогорске. Теперь парень будет жить в доме отца.

"Подучетный первый раз судим за кражу, у него есть диплом", - добавила официальный пресс-секретарь ДУИС по ВКО Салтанат Ожиканова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960505-kazahstanets-nashel-syna-kotorogo-17-let-schital-umershim/