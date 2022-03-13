Дороги закрыли в четырех областях Казахстана из-за непогоды

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В четырех областях Казахстана закрыты дороги республиканского значения из-за ухудшения погодных условий, сообщается в официальном Instagram АО "НК "КазАвтоЖол".

В Акмолинской области из-за снега, метели, а также плохой видимости ввели ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Екатеринбург - Алматы (1291-1353 км - п.Жибек-жолы - гр.Карагандинской области), также участок с 1275 по 1291 км данной трассы.

Кроме того, из-за плохой видимости ведено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Екатеринбург - Алматы (1003-1247 км - гАтбасар - Нур-Султан) а также на трассе "Нур-Султан - Ерейментау - Шидерты".

Еще перекрыта автодорога Нур-Султан - Петропавловск (18-231 км, участок Нур-Султан - Щучинск).

В Восточно-Казахстанской области в связи с непогодой (метель и ограничение видимости) введено ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта на автодороге Алматы - Усть-Каменогорск (778-967 км, участок Аягоз - Калбатау).

В Карагандинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на трассе Екатеринбург - Алматы (1291-1353 км - участок от границы Акмолинской области до пункта взимания платы (ПВП) Темиртау).

А также дорога Екатеринбург - Алматы (1426-1446 км - участок ПВП Темиртау - город Темиртау).

В Павлодарской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге "Нур-Султан - Ерейментау - Шидерты" (участок от границы Акмолинской области до поселка Шидерты).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960430-dorogi-zakryli-v-chetyreh-oblastyah-kazahstana-iz-za-nepogody/