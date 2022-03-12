"Требовала жить только с ней": любовные страсти разгорелись в Павлодарской области

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Настоящие любовные страсти разгорелись в Павлодарской области. 9 марта в полицию района Теренколь обратилась женщина, которая просила принять меры в отношении ее гражданского мужа. Выяснилось, что мужчина бросил сожительницу, но она все никак не может оставить его в покое. Об этом сообщается на официальной странице департамента полиции региона в Instagram.

Женщина заявила правоохранителям, что сожитель выражается в ее адрес нецензурной бранью и кидается драться.

На место происшествия выехали стражи порядка. Здесь они выяснили, что 51-летний мужчина ранее жил с 33-летней девушкой в гражданском браке. Но позже он встретил другую, с которой сейчас строит отношения.

Еще месяц назад сожитель сообщил своей бывшей о расставании, но 33-летняя сельчанка просто так сдаваться не намеревалась и систематически наведывалась к мужчине "своей мечты".

9 марта она, будучи в нетрезвом состоянии, снова пришла к возлюбленному и стала "требовать жить только с ней". Однако мужчина попросил покинуть его жилье.

"Мы друг другу чужие", - объяснял он.

Но настойчивая девушка уходить не собиралась и вызвала полицию.

Обоих доставили в отдел, где сельчанка вела себя агрессивно, материлась и бросалась на своего экс-сожителя с кулаками. Ни на какие замечания женщина не реагировала.

В итоге в отношении нее составили протокол по ст.434 КоАП РК (Мелкое хулиганство). Материал направлен в суд для принятия решения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960288-trebovala-zhit-tolko-s-ney-lyubovnye-strasti-razgorelis-v-pavlodarskoy-oblasti/