"КазАвтоЖол" призвал водителей присылать фото дефектных дорог
В АО "НК "КазАвтоЖол" обратились к казахстанским автомобилистам. Водителей попросили присылать фото дефектных дорог, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.
В компании сообщили о начале масштабных противопаводковых мероприятий и подготовке к сезону строительства.
На данный момент, как пояснили в пресс-службе КАЖ, повсеместно ведутся работы по открытию отверстий водопропускных труб, расчистке русел мостов, заготовке инертных материалов для недопущения перелива.
Также отмечается, что идет полномасштабная мобилизация подрядных организаций. В компании пообещали, что строительный сезон стартует при наступлении благоприятных погодных условий.
В "КазАвтоЖоле" призвали участников дорожного движения при обнаружений дефектов (к примеру, ям и выбоин, трещин, "гармошек", дорожных колей, неправильно установленных дорожных знаков, катафотов, вывесок, при ненадлежащем уровне придорожного сервиса и т.д.), высылать фото- и видеоматериалы.
Представители компании подчеркнули, что это необходимо для оперативного устранения недочетов на дорогах республиканского значения.
Материалы можно высылать на официальные страницы национальной компании в Instagram и Facebook, либо позвонить в единый call-центр по короткому номеру 1403 (либо +77172648736).
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960113-kazavtozhol-prizval-voditeley-prisylat-foto-defektnyh-dorog/