"КазАвтоЖол" призвал водителей присылать фото дефектных дорог

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В АО "НК "КазАвтоЖол" обратились к казахстанским автомобилистам. Водителей попросили присылать фото дефектных дорог, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.

В компании сообщили о начале масштабных противопаводковых мероприятий и подготовке к сезону строительства.

На данный момент, как пояснили в пресс-службе КАЖ, повсеместно ведутся работы по открытию отверстий водопропускных труб, расчистке русел мостов, заготовке инертных материалов для недопущения перелива.

Также отмечается, что идет полномасштабная мобилизация подрядных организаций. В компании пообещали, что строительный сезон стартует при наступлении благоприятных погодных условий.

В "КазАвтоЖоле" призвали участников дорожного движения при обнаружений дефектов (к примеру, ям и выбоин, трещин, "гармошек", дорожных колей, неправильно установленных дорожных знаков, катафотов, вывесок, при ненадлежащем уровне придорожного сервиса и т.д.), высылать фото- и видеоматериалы.

Представители компании подчеркнули, что это необходимо для оперативного устранения недочетов на дорогах республиканского значения.

Материалы можно высылать на официальные страницы национальной компании в Instagram и Facebook, либо позвонить в единый call-центр по короткому номеру 1403 (либо +77172648736).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960113-kazavtozhol-prizval-voditeley-prisylat-foto-defektnyh-dorog/